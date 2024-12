27 jours comme le nombre d’années de ce festival têtu né au cœur de Paris : telle est la 27e édition du Festival Faits d’Hiver qui réunit 24 spectacles dans une vingtaine de lieux !

« Pour la première fois, remarque Christophe Martin, directeur de micadanses et de Faits d’Hiver, le festival s’enorgueillit d’une thématique ». Celle de la mémoire ou plutôt de « l’hier contemporain ». Donc créations, recréations, reprises, redécouvertes, hommages et revitalisations historiques sont au menu de cette superbe 27e édition. Ainsi, un temps fort autour de Carlotta Ikeda (1941-2014), personnalité mythique du butô venue s’installer en France, marque cette édition avec des créations de Maëva Lamolière (Looking for Carlotta), Yumi Fujitani, Naomi Mutoh et Natsuki (Hommage à Carlotta Ikeda), une exposition, et une date du festival qui aura lieu à l’OARA à Bordeaux, sa ville d’adoption. Concours de circonstances ? Thomas Lebrun, dans 1998, propose de revoir ou découvrir des pièces phares de cette année-là, signées Bernard Glandier ou Christine Bastin, ainsi qu’une création 2024 de lui-même évoquant la transmission. Enfin, Raphaël Cottin dans la création L’Éloge des possibles et Aurélie Berland qui reprend trois des pièces mythiques de Christine Gérard reviennent sur l’enseignement inspirant de cette dernière.

Adapter le passé, reconstruire le présent

Ce rapport entre mémoire et transmission, c’est aussi Josette Baïz qui transmet aux enfants de son Groupe Grenade Ulysse de Jean-Claude Gallotta, dont elle a été l’une des danseuses historiques, ou Emmanuel Eggermont qui présente About Love and Death, élégie pour Raimund Hoghe. Ce peut être également la recréation totale par la Cie Mossoux-Bonté d’une pièce datant de 1990, Les nouvelles hallucinations de Cranach l’Ancien, ou encore la reprise par Sylvie Pabiot de Mes Autres, (2014), ou de Love Chapter 2 ( 2017) signé par Sharon Eyal. Et puis, comme toujours, il y a des surprises, des éléments qui débordent du cadre. C’est le cas d’Elodie Sicard avec une création autour du tir à l’arc (Les Aspirants), de Perrine Valli qui se tourne vers les neurosciences pour expliquer les mécanismes du désir et de l’énergie sexuelle (Kantik), des danses basques de Bilaka ou de l’espace spirituel animé par le mouvement dansé inventé par Nathalie Pernette (Wakan – un souffle)…. Et de nombreux autres que nous n’avons pu citer ici et que nous vous invitons à découvrir.

Agnès Izrine