Les Chats (ou ceux qui frappent et ceux qui sont frappés)

Dix chats, très politiques, vivent en communauté, chantent et dansent tout en s’intéressant à notre monde. Une pièce à ronronner de plaisir !

Cats, créé à Londres en 1981, est la comédie musicale de tous les records ! Nombre de représentations dans le monde entier, dollars rapportés, longévité, célébrité… Mais que se passerait-il si le casting déguerpissait dans la campagne, dégoûté de la société des années 80 à l’avenir incertain (rapport Meadows, choc pétrolier, pollution, famines, course à la croissance). Tel est le point de départ de Marlene Saldana et Jonathan Drillet pour Les Chats, sous-titré ceux qui frappent et ceux qui sont frappés, qui est, en japonais, le titre d‘un numéro de Kengeki, un sous-genre du Kabuki à base de combat de sabres… Le spectacle concocté par nos deux metteurs en scène, acteurs et chorégraphe oscille en effet entre comédie musicale, opérette, ballet, modern jazz et Kabuki dans un cocktail détonnant !

Pattes de velours

Vénérés au Japon et devenus des icônes Kawaï, les chats dissertent sur les malheurs et les déboires de l’humanité. Les soucis des années 80 sont désormais des problèmes massifs auxquels nul ne peut échapper, sauf à se réfugier dans sa litière et à essayer de vivre ensemble. Soutenue par dix interprètes d’exception, artistes de la danse, du théâtre ou du chant, la pièce transcende les formes et les attendus d’une telle histoire. Avec une scénographie signée de l’artiste plasticien Théo Mercier, des masques et des costumes hybrides de Jean-Biche, et une musique originale pour six instruments dont deux japonais de Laurent Durupt, Les Chats est une sorte de fable animalière drôle à pleurer, grinçante à souhait, loufoque en diable, distribuant au passage quelques coups de griffes bien décochés.

Agnès Izrine