D’abord s’émerveiller puis devenir magicien à son tour… Rue d’Orchampt, installation concoctée par le Groupe ZUR, propose une visite familiale et joyeuse de la fabrique de l’illusion.

Des assiettes et des tasses qui volent au-dessus d’une table, les personnages d’une peinture qui se mettent à marcher au bord d’un lac, un cheval qui s’échappe comme par magie d’un tas de sable, le groupe ZUR propose avec Rue d’Orchampt un entre-sort, une galerie d’illusions d’optique que les spectateurs seront invités à observer, puis à eux-mêmes animer. Une installation théâtrale visuelle et sonore en deux parties, séparées par une cloison, qui permet de s’ébahir des illusions que l’on voit se déployer, puis de devenir magicien à son tour avant d’offrir en partage les techniques que l’on vient d’acquérir. Le tout dans un appartement un peu vieillot des années 50, avec miroir terni et téléphone en bakélite, à la manière du logement du fameux passe-murailles de Marcel Aymé qui inspire le titre de l’œuvre.

Une expérience joyeuse

Le groupe ZUR a été fondé par des artistes plasticiens qui se sont rencontrés aux Beaux-Arts d’Angers. Depuis, ils se plaisent à déployer des installations en place publique, conjuguant travail sur l’image et in situ. Dans ce nouvel opus qui tourne depuis quelques années déjà, ils convient donc les spectateurs à une expérience joyeuse autour de la fabrique de l’illusion. Encadrés par les artistes qui les guideront pour produire à leur tour les illusions en direction des spectateurs entrants, petits et grands pourront goûter à la joie des bricolages optiques et autres astuces magiques permettant de faire chanter les verres et de faire d’un filet de vapeur un écran de cinéma. Un spectacle participatif pour toute la famille.

Eric Demey