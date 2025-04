« Footballeur » de Simon Diard, ou le bouleversement annoncé.

Simon Diard a écrit Footballeur (Editions Petits Pièges) à la demande du metteur en scène Arnaud Vrech. C’est une histoire inspirée du frère de ce dernier qui a dû renoncer à sa carrière de footballeur professionnel en raison d’une rétinite pigmentaire. Un récit entre réalisme et fantasme.

« Le sous-titre de Footballeur, c’est « ce qui va m’arriver est en moi ». Parce que ce qui me frappe dans l’histoire de Stéphane – le frère d’Arnaud – c’est l’idée d’un bouleversement annoncé. On lui découvre une maladie qui est déjà là depuis des années. « Déjà même avant que je voie le jour » dit le personnage, puisque cette maladie est héritée génétiquement. Par ailleurs, la cécité, qui en est malheureusement la perspective, peut prendre 15 à 20 ans à s’installer. Le personnage, Yohann, doit donc se faire visionnaire, pour se glisser dans l’absence de vision qui l’attend. C’est ce qui va se passer pour lui dans ce sous-sol de vestiaire, juste avant un tournoi de foot amateur, en compagnie de son frère et de Cécilia, sorte de gardienne des lieux, que trois musiciens de la fanfare vont ensuite rejoindre.

Travailler la dimension fictionnelle de l’existence

Footballeur, rien que le mot déploie toute une fantasmatique, tout un imaginaire. Yohann souligne comme on le dirait d’une photographie : « la maladie est venue au moment où j’allais me révéler ». La pièce parle beaucoup de ces possibilités qui s’ouvrent et se ferment dans nos vies. Comme dit Cécilia, « ce qui n’est pas arrivé fait aussi partie de nous ». J’aime ainsi travailler sur la dimension fictionnelle de nos propres existences. Entre répliques simples et vocabulaire plus scientifique, par glissements successifs entre monologues et souvenirs, les deux frères vont chercher à se dire ce qu’ils ne parvenaient pas à exprimer, Yohann à trouver le chemin de l’acceptation, et Clément, son frère, à tourner le dos à la culpabilité, puisque lui a été épargné. »

Propos recueillis par Eric Demey