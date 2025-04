Jean Bellorini appelle une fois de plus sa troupe éphémère, cette-fois en croisant radicalement les générations. Avec La Nuit du Cœur, il clôt la saison sur une note rassembleuse et joliment ludique.

« La Troupe éphémère est l’essence de mon projet de direction du TNP […] ce qui au fond résout symboliquement toute la raison d’être du théâtre public. » déclarait Jean Bellorini à propos de ce groupe on ne peut plus éclectique. De 6 à 96 ans, ces amateurs se réuniront autour d’un spectacle-rencontre, une grande cohorte de sensibilités qui parcourra un plateau baigné de fleurs, dont la beauté n’a d’égale que la fugacité. Puisque c’est bien du temps qui passe dont il est question. Non pas ce temps dont Baudelaire se faisait l’ennemi, mais ce temps qui rassemble, qui trace un seul grand trait, net, entre une petite-fille et une vieille dame.

Poétique du fragment

Comme fil conducteur, Bellorini choisit la poésie de Christian Bobin, notamment pour son aspect fragmentaire, ses innombrables réflexions jetées en pâture à l’esprit : « L’esprit ne reste jamais longtemps au même endroit. Il n’y a pas de lieu saint. Tous les pèlerins cheminent vers un décor de théâtre, une mélancolie d’historien. ». Comment ces mots vont-ils résonner dans les corps qui composent la troupe ? Pour trouver la réponse, le directeur du TNP fait appel au chorégraphe Mickaël Phelippeau, habitué à des corps auxquels le mouvement est étranger, ainsi qu’au musicien Xiao He, partisan de la musique comme lien universel entre les êtres.

Enzo Janin-Lopez