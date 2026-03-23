Joe Bonamassa, Bluesman toujours

Joe Bonamassa, cet hyperactif du blues-rock, est devenu célèbre par une persévérance qui n’a d’égal que son talent.

Quand il est pris au sérieux, le blues n’est pas une activité nonchalante. Avec près d’une trentaine d’albums et des tournées permanentes, le guitariste, chanteur et compositeur à peine âgé de 48 ans est attendu partout, par un public amateur d’un genre particulier : le blues-rock. À 12 ans, il faisait les premières parties de B.B. King, Buddy Guy et Robert Cray. Fan absolu d’Éric Clapton, le blues est pour lui « tout ce qui va de Howlin’ Wolf à Led Zeppelin, de Robert Johnson au Jeff Beck Group, de Leadbelly à Rory Gallagher… il n’y a pas de règles ». Guitariste musclé au jeu incisif, phénomène vocal, il s’est fait connaître du public par son Live au Royal Albert Hall de 2009 et affichait complet la même année à l’Olympia. Aujourd’hui au sommet de son art, il sera accompagné par un groupe exceptionnel qui jouera les titres de son dernier album « Breakthrough », unanimement acclamé par la critique.

Philippe Deneuve