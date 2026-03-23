Les deux pianistes Maki Namekawa et Thomas Enhco s’unissent pour parcourir la plus célèbre plage improvisée par Keith Jarrett, le Köln Concert.

C’est l’histoire d’un concert qui aurait pu ne pas se réaliser. Quand Keith Jarrett débarque le 24 janvier 1975 à Cologne, après des heures de route dans la petite Wolkswagen de son producteur, Manfred Eicher, il découvre un quart de queue en lieu et place du Bosendorfer Imperial qu’on lui avait promis. Et ce clavier n’est pas du style bien tempéré, plutôt mal accordé. L’exigeant pianiste ne veut pas jouer sur ce qu’il comparera à une espèce de clavecin « au son électriquement modifié ». Pourtant, ce concert va accoucher de son best-seller, une référence qui fera date. C’est cet album, dont on célébrait le cinquantenaire en 2025, que choisissent de revisiter ce soir deux pianistes : le Français Thomas Enhco, plutôt versé dans le jazz, et Maki Namekawa, jeune pianiste japonaise qui flirte avec le contemporain.

Jacques Denis