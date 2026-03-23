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Jazz / Musiques - Agenda

Maki Namekawa – Thomas Enhco s’unissent pour parcourir la plus célèbre plage improvisée par Keith Jarrett, « Le Köln Concert »

Maki Namekawa – Thomas Enhco s’unissent pour parcourir la plus célèbre plage improvisée par Keith Jarrett, « Le Köln Concert » - Critique sortie Jazz / Musiques 75019 Paris Philarmonie de Paris
©Légende photo : Thomas Enhco revisite le fameux Köln Concert avec Maki Namekawa.
Légende photo : Thomas Enhco revisite le fameux Köln Concert avec Maki Namekawa.

Philharmonie de Paris

Publié le 23 mars 2026 - N° 342

 

Les deux pianistes Maki Namekawa  et Thomas Enhco s’unissent pour parcourir la plus célèbre plage improvisée par Keith Jarrett, le Köln Concert.

C’est l’histoire d’un concert qui aurait pu ne pas se réaliser. Quand Keith Jarrett débarque le 24 janvier 1975 à Cologne, après des heures de route dans la petite Wolkswagen de son producteur, Manfred Eicher, il découvre un quart de queue en lieu et place du Bosendorfer Imperial qu’on lui avait promis. Et ce clavier n’est pas du style bien tempéré, plutôt mal accordé. L’exigeant pianiste ne veut pas jouer sur ce qu’il comparera à une espèce de clavecin « au son électriquement modifié ». Pourtant, ce concert va accoucher de son best-seller, une référence qui fera date. C’est cet album, dont on célébrait le cinquantenaire en 2025, que choisissent de revisiter ce soir deux pianistes :  le Français Thomas Enhco, plutôt versé dans le jazz, et Maki Namekawa, jeune pianiste japonaise qui flirte avec le contemporain.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Le Köln Concert
du vendredi 10 avril 2026 au vendredi 10 avril 2026
Philarmonie de Paris
Philharmonie de Paris, 221, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris.

à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

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