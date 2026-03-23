Etuk Ubong, Konono nº 1 & Montparnasse Musique, bienvenue en Afrique en version post-moderne

Bienvenue en Afrique en version post-moderne, avec les formations Etuk Ubong, Konono nº 1et Montparnasse Musique.

L’Afrique du sud au nord sera représentée dans ce double plateau. D’un côté Konono n°1, le combo congolais à base d’instruments bricolés et de likembés électrifiés, de voix ésotériques et de boucles analogiques, s’associe au Sud-Africain Aero Manyelo et au Franco-Algérien Nadjib Ben Bella, une paire de complémentaires qui évoluent depuis quelques années sous le nom de Montparnasse Music, en référence au lieu de leur première rencontre. À la clef, une création qui devrait combler tout autant les amateurs de transes artistiques que les arpenteurs de pistes noires. De l’autre, Etuk Ubong, trompettiste, compositeur et chef d’orchestre nigérian qui s’est imposé comme l’une des belles promesses de lendemains qui swinguent et dézinguent sacrément, avec une formule pas franchement académique. Soit les rythmiques rituelles du peuple Efik percutées d’improvisations débridées, le tout relevé de highlife et d’afrobeat, pour porter des paroles on ne peut plus explicites, pointant les affres de la corruption et les vertus de l’amour. Imparable.

Jacques Denis