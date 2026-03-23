Pour la première fois réunis, Deryal Türkan et Yurdan Tokcan, deux grands maîtres de la musique classique turque, feront frémir leurs instruments traditionnels.

Lorsqu’on est maître, on est toujours grand. C’est le cas de ces deux musiciens raffinés accueillis au Théâtre des Abbesses. Formés à l’exigence de l’école turque, ils aiment les textures libres et délicates de la musique ottomane. Leurs dialogues inédits naviguent entre les trésors de la tradition orientale et les possibilités offertes par la musique contemporaine. D’un côté, Deryal Türkan, qui a joué avec le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, s’illustre au kamantché, instrument rustique à cordes frottées d’origine iranienne. De l’autre, Yurdan Tockan est un poète de l’oud, sorte de luth persan qui a fait la réputation de Dhafer Youssef. Pour cette première rencontre, ces virtuoses tiendront une conversation inspirée et sensible, à forte résonnance mystique. Les silences habités témoigneront de la connexion spirituelle du duo. L’assurance d’un moment rare.

Philippe Deneuve