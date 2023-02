Après Britannicus, Bérénice et Andromaque, Robin Renucci achève son cycle racinien avec Phèdre en rendant hommage, au-delà de la passion de la petite-fille du Soleil, à la victime innocente de son crime.

Que voulez-vous faire avec Phèdre ?

Robin Renucci : Je travaille selon trois axes : faire un théâtre qui lutte contre l’appauvrissement de la langue, qui nous réunit et qui dénonce les égarement de l’hubris, cette démesure mortifère. Tout le monde prend désormais la parole, sans plus aucun souci de la syntaxe, du sens et de la capacité poétique à solliciter une oreille, c’est-à-dire un entendement, pour produire de la pensée. On hurle sans écouter. Ce spectacle est un manifeste contre cette cacophonie : la langue de Racine n’est peut-être pas immédiatement compréhensible (par sa matière phonétique qui peut rebuter, par l’alexandrin en ses permutations), mais on peut travailler à la rendre audible et faire en sorte qu’elle devienne claire par les émotions qu’elle procure. Cela doit permettre d’éclairer le plus possible le récit.

« La vraie victime, c’est Hippolyte. »

Comment éclairer le récit ?

R.R. : En révélant l’injustice absolue faite à Hippolyte, accusé d’avoir séduit sa belle-mère. Voilà donc une victime qui subit un viol, un inceste (entendons la charge sexuelle des propos de Phèdre !) et est accusé d’avoir allumé la flamme. Je veux revaloriser cette victime à l’heure où on commence enfin à interroger le pouvoir qu’autorisent l’ascendance et la verticalité des relations. Hippolyte est un guerrier qui tombe amoureux de la fille de l’ennemi. Son erreur diplomatique scelle sa culpabilité. Hippolyte est pris dans l’étau amoureux de cette mère possédée par une démesure qui la rend incapable de ne pas transgresser. Ce jeune homme abusé est alors accusé par son père qui le maudit et charge Neptune de le fracasser. Pourquoi ? Parce que Œnone a menti ! La jeunesse d’Hippolyte renforce l’injustice dont il est victime. Il est écrasé par le poids d’un passé dont il n’est pas responsable et par l’hubris furieux de ses parents. Comme l’est la jeunesse actuelle, écrasée par l’héritage du capitalisme, où la jouissance individuelle l’emporte sur l’intérêt public. Comment trouver des repères dans ce monde où les pères n’en sont plus ?

Comment, alors ?

R.R. : En retrouvant le commun dans lequel nous replacent le verbe et les œuvres. Pour dire et redire qu’il nous faut arrêter de dévorer nos enfants et de détruire, en laissant le capitalisme dévorer le monde, ceux qui ne sont pas encore nés. Certes, Phèdre est victime de Vénus, mais elle participe au fracas en détruisant l’enfant par son égoïsme et son avidité. La vraie victime, c’est Hippolyte. C’est en cela que Phèdre est une fin de cycle, puisque les enfants qu’Hippolyte aurait pu avoir avec Aricie ne verront jamais le jour. On me dira que je relie toujours les textes à ce que nous vivons. C’est vrai. Je pense évidemment aux enfants et aux enfants des enfants de tous les pays en guerre, en ce moment, sur notre planète, victimes de notre hubris. Il nous faut continuer à transmettre cette alerte par la parole qui, quand elle est riche et dit précisément les choses, nous réunit.

Propos recueillis par Catherine Robert