Ce samedi 25 mars aura lieu la 13ème édition de la Nuit de la marionnette, rendez-vous annuel des amoureux de ce champ disciplinaire qui va jusqu’au théâtre d’objet. En clôture du festival MARTO, cet événement propose une nuit entière de spectacles très variés, qui explorent une large gamme allant de l’intime au sujet de société, du plus poétique au plus politique.

Plusieurs spectacles de grand plateau vont permettre aux spectateurs noctambules de découvrir trois manières de jouer avec la frontière entre réel et imaginaire. Le Horla, de la Cie Les Anges au Plafond, d’après la nouvelle de Maupassant, est une adaptation moderne de ce récit fantastique qui met aux prises un jeune homme de notre temps avec une présence monstrueuse qui n’existe peut-être pas que dans son esprit. Un spectacle finement écrit, où la marionnette flirte avec la magie nouvelle. ascension, de la jeune Cie SITIO, est un spectacle qui confronte l’âpreté du 21e siècle à un monde onirique à la fois doux et grotesque. C’est une fable sur le déclassement et sur la quête d’élévation, sur le besoin de reconnaissance et d’affection, où une grande marionnette d’éléphant figure un imaginaire réconfortant. Mon nom est Hor, de la cie espagnole PSIRC, arpente également les territoires de l’irréel : dans cette pièce fantasque et inclassable, à mi-chemin entre cirque et marionnette, les deux protagonistes partent à la découverte d’une caverne étrange où ils manquent de se perdre eux-mêmes.

La marionnette, vecteur d’étrangeté, porteuse de réflexion

La Nuit de la marionnette, cela reste surtout une pléthore de spectacles en petite jauge, que le public découvre tout au long de la nuit. Il y en a pour tous les goûts. Certaines propositions sont empreintes de délicatesse, et invitent à un voyage intérieur comme le font Le rire des oiseaux et M.A.R, ou à la contemplation comme le fait Couveuse. On frôle même une poésie mystique dans des spectacles comme Ton souffle ou Les racines du ciel. Quelques propositions abordent la condition des femmes sans prendre de gants : le musclé Fais-moi mâle ou le grinçant Le vide entre la tête et la queue. On peut leur préférer des spectacles plus ludiques : de Footcinella au Jeu de l’ourse en passant par The game of Nibelungen, les artistes croquent malicieusement quelques travers de nos sociétés. Une petite sélection d’invités internationaux complète l’ensemble, sans compter le sombre, mystique et virtuose Tria Fata, un bijou de la cie La Pendue qui a fait le tour du monde…

Mathieu Dochtermann