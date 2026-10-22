Du raffinement classique à la déflagration collective, Rituels fait vibrer le Ballet de l’Opéra de Paris. Entre deux monuments du répertoire, Boléro X impose son énergie XXL.

Dans cette soirée intitulée Rituels, le Ballet de l’Opéra national de Paris déploie toute son histoire et tout son savoir-faire, de Suite en blanc, fleuron de l’École française revue par Serge Lifar, au Sacre du Printemps que Pina Bausch était venue elle-même remonter pour cette troupe d’excellence en 1997. La partie la plus intrigante est certainement Le Boléro X de Shahar Binyamini, un chorégraphe peu connu dans l’Hexagone mais auteur de plusieurs ballets pour de grandes maisons comme le Ballet BC ou la São Paulo Dance Company. Formé à la Batsheva par Ohad Naharin et Sharon Eyal, sa gestuelle en garde les traces. Son style virtuose d’une physicalité très affirmée et son énergie s’accordent à merveille au tube indépassable de Maurice Ravel, Le Boléro. Mais que signifie donc le X ? Plutôt qu’une vision licencieuse, il dénote l’ampleur et l’ambition de cette pièce pour grand ensemble, soit une version XXL !

Deux ballets mythiques

Véritable démonstration de l’excellence de l’École de danse de l’Opéra de Paris, Suite en blanc affirmait que la danse se suffit à elle-même, car la pièce ne déroule aucun argument, ni prétexte. Ce qui était très novateur lors de sa création en 1943. Ce ballet-signature de l’Opéra déploie toute la précision et l’extrême virtuosité de l’ensemble de ce Corps de ballet d’exception, à travers exercices et variations truffées d’écueils. Quant au Sacre du Printemps de Pina Bausch, sur un plateau recouvert de terre, les danseurs et danseuses de l’Opéra s’approprient cette ruée sauvage jusqu’à l’épuisement avec une maestria et une interprétation très viscérale, toute particulière. C’est d’ailleurs la seule troupe au monde à laquelle la grande Dame de Wuppertal a confié ce ballet mythique, en dehors du Tanztheater.

Agnès Izrine