L’Odéon, Théâtre de l’Europe fait événement en consacrant un mois de sa programmation au travail de la chorégraphe Myriam Gourfink. Inclassable. Inratable.

Il est des œuvres nécessaires. Nécessaires pour l’artiste, toujours et naturellement. Mais quand elles deviennent nécessaires pour le spectateur, on se retrouve face à quelque chose de plus grand que soi, comme c’est le cas avec le travail de Myriam Gourfink. De plus grand dans l’infini de ses mouvements ténus à l’échelle moléculaire, dans l’infinie lenteur qui nous happe et nous oblige. Avec elle, on s’arrête, on suspend son regard, son attention, on change ses paradigmes de lecture et de présence et on accepte à la fois de lâcher-prise, mais aussi de se tenir avec elle(s) dans l’extrême tension d’une relation impalpable.

Entre bestiaire et imaginaire organique

Le temps fort que lui consacre L’Odéon s’attache à la recherche qu’elle développe plus particulièrement avec le sol. Deux pièces de répertoire et une création constituent le programme. Nous découvrirons Frissure, qu’elle interprète en solo dans les sonorités du fidèle Kasper T. Toeplitz, et dans l’étendue d’un corps entre frisson et fêlure. Puis la reprise d’Arche, avec Deborah Lary et Véronique Weil tête contre tête, fait vibrer des propagations invisibles de corps à corps. Enfin, Almasty, pièce créée il y a plus de 10 ans, fait de l’incroyable Déborah Lary une créature à la fois aérienne et terrestre dans un espace contraint qu’elle habite du plus profond de son être.

Nathalie Yokel