Bilal : le retour du génie ?

Le retour longtemps espéré de Bilal, enfant prodigue de la nu-soul, sera-t-il à la hauteur des attentes ?

Auteur au début du millénaire d’un album, 1st Born Second qui s’est imposé comme un des classiques de la nu-soul, le chanteur Bilal n’a jamais atteint par la suite les stratosphères auxquelles il semblait promis. Proche de Robert Glasper, en featuring de choix sur Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar et, avant cela, invité à poser la voix sur des opus majeurs de Common ou Erykah Badu, notre homme est pourtant doté d’une personnalité certaine, qui tient autant au timbre étrange de sa voix de fausset qu’à sa capacité à fusionner sa culture du jazz et de l’opéra avec les sons du R&B et du hip-hop. Longtemps en retrait en tant que leader, il fait son retour parisien dans l’intimité du New Morning après la parution l’an dernier coup sur coup de deux albums, l’un studio, l’autre live. L’heure du comeback longtemps espéré aurait-elle sonné ?

Vincent Bessières