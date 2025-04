Moreno Veloso joue son album « Mundo Paralelo » en quartet

Tel père, quel fils : la devise demeure avec le chanteur brésilien Moreno Veloso, enfant de Caetano.

Cela faisait un bail qu’on ne l’avait pas retrouvé sous son unique prénom. Moreno, un des enfants de Caetano, est de retour à Paris, un an après avoir partagé le Studio de l’Ermitage avec Bem Gil, cette fois seul comme un grand avec qui plus est un disque paru en mai 2024, Mundo Paralelo. Soit dix chansons qu’il a lui-même produites, entre post samba de roda et avant pop tropicalisée. À ses côtés, un quartet où figurent deux compères de longue date : le batteur Domenico Lancellotti avec lequel il eut un trio dans les années 2000 et le guitariste Pedro Sà qui officia parfois au sein du cultissime Orquestra Imperial. À ceux-là s’ajoutent le bassiste Alberto Continento et le percussionniste Leo Reis, deux autres experts quand il s’agit de brasser les univers. Tout pour plaire on vous dit !

Jacques Denis