Faire vibrer la cité à l’unisson de la création musicale contemporaine : une utopie ? C’est à cette question initiale que répond ce concert imaginé par l’Ensemble TM+, qui brise les œillères.

C’est une aventure qui a débuté en avril 2013, avec le premier mouvement d’une Symphonie Ville qui partait des Folk songs de Luciano Berio, ode à une forme de post-modernité des plus actuelles, et de Stripsody, une pièce imaginée par Cathy Berberian à partir d’onomatopées tirées des bandes dessinées américaines. Imaginée par l’ensemble TM+, ce projet entendait faire se rencontrer des lignes d’horizon qui ne se croisent jamais : musiciens professionnels et amateurs, cultures d’aujourd’hui et sonorités d’ailleurs. Deux autres mouvements vont suivre, en juin 2015 et mai 2017, toujours sur la scène de Nanterre, toujours à l’endroit de tous les publics.

Rassemblement festif

Huit ans plus tard, le même ensemble TM+ persiste et signe avec cette Symphonie Villes-Monde, un projet participatif qui réunit les musiciens de TM+ et les élèves des conservatoires de Gennevilliers et Nanterre, pour faire surgir une bande-son contemporaine populaire. Soit un rassemblement festif de trois groupes de percussions cosmopolites -–batas de Cuba, percussions orientales et classiques – qui précèdera une symphonie à l’effectif instrumental insolite et inventif – ensemble oriental, tango, mandolines, steel band, chœur d’élèves, groupes de musiques actuelles – et fera résonner les musiques qui habitent ces deux « villes-monde ». Cela à travers l’oreille et la composition de deux créateurs experts dans le dialogue entre tradition et modernité : le Grec Alexandros Markeas et l’Argentin Tomas Bordalejo. Tout un programme.

Jacques Denis