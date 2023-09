Avec Révolte ou tentatives de l’échec, la funambule Johanne Humblet clôture un triptyque tourné vers le dépassement de soi et le désir de rencontre. Autour de son agrès, le fil de fer, elle déploie un langage physique et musical plein de vie, plein de risques.

« Dès la création de ma compagnie Les Filles du Renard Pâle en 2016, j’ai l’idée d’un triptyque construit autour de trois mots qui seront aussi les titres des différentes parties : « Résiste », « Respire » et « Révolte ». Je commence à travailler sur le troisième volet en 2020, dans un contexte très différent du moment où j’ai décidé d’aborder cette notion sur la piste, par le corps. Les gros événements que l’on connaît ont profondément changé ma manière de voir la révolte. D’où l’ajout de « ou tentatives de l’échec » dans l’intitulé. Plus que de la révolte elle-même, le spectacle parle du cheminement qui y mène. Il exprime l’idée selon laquelle l’échec presque inévitable de la révolte ne doit pas être un frein : s’il y a ne serait-ce que tentative, reste un espoir de faire changer les choses. Cette 3ème partie du triptyque est de loin la plus riche en défis pour moi et mes collaborateurs. Nous sommes cinq au plateau : trois circassiennes et deux musiciennes. D’abord éloignées les unes des autres sur la scène, nous finissons par former un collectif.

Au fil du combat

Avec cette pièce, c’est la première fois que j’écris pour la salle. Par rapport à des écritures faites pour l’extérieur, cela me permet une plus grande finesse d’écriture, notamment grâce à la lumière. Le fil de fer, que je pratique, est toujours présent. Comme dans chacune de mes créations, je développe une approche singulière de cet agrès. Beaucoup plus petit et bas que dans les deux volets précédents, il coupe ici l’espace et finit par former un précipice. Il est ainsi au cœur des images du spectacle, très cinématographiques grâce à l’intervention des différents éléments : la pluie, le vent… Avec des ingénieurs constructeurs, j’ai aussi conçu comme j’aime à le faire de nouveaux agrès : une roue giratoire composée de trois cercles de rotation distincts et un « fil précipice » qui se coupe littéralement en deux. Avec les acrobates Violaine Garros et Marica Marinoni, nous utilisons aussi des agrès existants de manières différentes, en dialogue avec les musiciennes Annelies Jonkers et Fanny Aquaron. La fabrication de cette pièce, qui a duré trois ans, fut passionnante. En témoigne une bande dessinée qui sortira au moment des premières, où nous racontons nos rêves et nos coulisses. »

Propos recueillis par Anaïs Heluin