« Oiseau » d’Anna Nozière

Avec Oiseau, Anna Nozière rassemble petits et grands autour d’un sujet qui concerne chacun : la mort. Sans pathos, souvent drôle, cette fable pour tous est un grand appel à la vie.

Lorsqu’elle écrit pour la première fois pour le jeune public, avec son spectacle Joséphine (les enfants punis), l’autrice et metteure en scène Anna Nozière formule la pensée selon laquelle « l’artiste qui craindrait d’aborder des sentiments profonds, contradictoires voire chaotiques, nierait la réalité de l’enfance ». Elle affirme sa position avec sa nouvelle pièce, Oiseau, qu’elle souhaite partager avec les enfants à partir de 9 ans autant qu’avec leurs parents. Car la mort, sujet central de la pièce, s’y prête. Autant que les adultes, les plus jeunes ont besoin de récits sur leurs disparus. C’est là ce que réclament les protagonistes d’Oiseau, surtout Mustafa qui a perdu son papa, Paméla qui pleure son chien et la petite Françou qui sait comment « on va de l’autre côté ». Ensemble, ils s’inventent un monde fantastique où les morts côtoient les vivants, dans la joie.

Anaïs Heluin