Circa, le rendez vous incontournable du cirque présente sa 36eme édition

La 36e édition du Festival du cirque actuel de Circa a lieu du 20 au 27 octobre. Rendez-vous majeur du cirque de création, il offre un choix de spectacles variés et très qualitatifs.

Cette édition 2023 reste fidèle aux fondamentaux. On retrouve une attention à l’équilibre entre spectacles familiaux et propositions pointues, entre chapiteau et salle, entre spectaculaire et intime. Quelques audaces sont à noter. L’invitation faite à Phia Ménard de présenter son nouveau spectacle, ART.13, bouscule un peu la catégorie “cirque”, mais ne constitue pas une grande prise de risque : les propositions performatives de la géniale artiste remportent toujours l’adhésion in fine. Plus originale est la présence de la cie Raoul Lambert, qui travaille sur le mentalisme et l’illusion : le public de Circa en est peut-être moins familier, même s’il reconnaîtra dans les interprètes de Désenfumage3 quelques circassiens et circassiennes bien connus. Le courage est aussi dans le choix de programmer des spectacles politiques. Aux côtés d’ART.13 qui aborde la question des frontières, on peut ranger Le Premier Artifice du Cirque Queer qui met en piste des expériences de vie de personnes LGBTQIA+ dans un cirque métaphorisé et théâtralisé où l’émotion affleure, ou Boîte Noire de la cie SCoM qui utilise le cirque pour questionner le corps féminin confronté à la domination masculine, avec un texte et des images très puissants.

Un cirque moderne, politique, féminin, audacieux

On note aussi la présence de quelques pépites récentes du cirque de création, aux écritures singulières, souvent portées par des créatrices. On peut citer Cécile de Sinking Sideways, où les trois interprètes remplacent les balles et les massues par leurs corps, ou Brame de Fanny Soriano, qui est une proposition belle et poétique, autour de la rencontre et de la séduction. Inertie de la cie Underclouds est aussi esthétique que contemplatif. On croisera aussi sur le festival quelques valeurs sûres – Chloé Moglia ou la Mondiale générale – et des propositions généreuses comme À ciel ouvert du Cirque Aïtal ou Sono io ? de Circus Ronaldo. À noter, un clin d’œil au rugby, que la cie Crazy R mêle aux arts aériens dans DROP, ainsi qu’un focus sur le cirque flamand qui, ces dernières années, est à la pointe du renouveau des esthétiques circassiennes. Sans que cela ne constitue un inventaire exhaustif de tous les spectacles, on mesure déjà à cet échantillon combien les spectateurs et les spectatrices auront l’occasion, une fois de plus, de se régaler.

Mathieu Dochtermann