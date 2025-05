Le festival Furies revient cet été à Châlons-en-Champagne avec sa combinaison spéciale de cirque et d’arts en espace public. Pour un monde meilleur.

Dans le paysage des festivals d’art en espace public, Furies se distingue par la place importante qu’il fait au cirque. Entre ville et parc – le Grand Jard accueille bon nombre de spectacles –, il présente aussi l’avantage de déployer un vaste panorama artistique dans un cadre à taille humaine. Une quarantaine de spectacles composent le rendez-vous qui se tient du 3 au 8 juin, parmi lesquels 11 créations. Cette 36ème édition offre ainsi par exemple la primeur des Demoiselles de Maxime Mestre, cabaret circassien où les non-mariées s’en donnent à cœur joie. Place aussi au Cirque Inextremiste avec les premières de G.A.P. ou Gloire au Plongeon, exploration de « l’essence même du vertige, de la peur et de l’attraction irrésistible de l’inconnu ». La fameuse compagnie d’arts de rue Kumulus s’empare quant à elle du texte éponyme d’Edouard Louis dans Qui a tué mon père, tandis que la non moins célèbre Komplex Kapharnaüm organise entre rue et espace virtuel un Carnaval numérique… La restitution du projet de coopération européenne Hand to Hand est encore l’occasion de découvrir des spectacles d’ici et d’ailleurs qui s’interrogent sur les notions d’écologie sociale et de durabilité. Furies joue utile et responsable.

Anaïs Heluin