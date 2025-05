Les 12 et 13 juin 2025 à 19h30, le Théâtre de la Cité Internationale accueille les quatre projets lauréats du label européen de cirque circusnext, pour deux soirées de découverte de quelques-unes des meilleures équipes artistiques émergentes de la discipline.

Ces deux soirées mettent à l’honneur la créativité des jeunes artistes de cirque grâce au travail de circusnext, dont la tâche est de les repérer et de les accompagner dans leurs premiers pas. Le processus de sélection, long et minutieux, s’est achevé fin mai. Les spectacles présentés sont susceptibles de venir des quatre coins d’Europe, et peuvent relever de n’importe quelle discipline circassienne, de la roue Cyr au fakirisme en passant par les sangles aériennes ou les équilibres. Quels que soient les projets retenus, ils relèveront d’une écriture singulière, très contemporaine, où la fraîcheur et la spontanéité rivaliseront avec l’exigence technique. De quoi prendre un coup d’avance dans la découverte du cirque de demain.

Mathieu Dochtermann