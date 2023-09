« Le Premier Artifice » du Cirque Queer : une proposition qui réussit en alliant les contraires

C’est une proposition qui réussit en alliant les contraires : Le Premier Artifice c’est à la fois l’intimité la plus fragile et l’extravagance la plus totale, c’est une poésie à fleur de peau qui rencontre le clown burlesque, c’est un spectacle de cirque sous chapiteau qui est aussi théâtral que militant.

C’est du cirque comme on n’en voit plus : dans la tradition du freakshow, un cirque de créatures, burlesque et hors normes. C’est un cirque comme on n’en voit pas : queer, extravagant, militant, qui met en avant la différence pour mieux la célébrer. Peut-être faut-il écouter ces artistes davantage qu’on ne les regarde : ce ne sont pas tant les numéros que les témoignages poétisés, ou au contraire crus et violents, qui font la précieuse originalité de ce spectacle. Certes, les cabarets penchent souvent du côté du queer, de la revendication de la liberté des corps ; mais proposer un tel spectacle sous chapiteau, dans l’espace public et non dans le secret d’une alcôve parisienne, cela change tout.

Une célébration tragique et exubérante de la différence

C’est un show qui ne préjuge pas de l’intelligence du public, qui est populaire en ce qu’il a l’ambition de divertir et de donner à réfléchir au plus grand nombre. Il y a du lancer de couteaux, des équilibres, du trapèze, des sangles, de la marche sur bouteilles, et tout cela est bien maîtrisé, et, surtout, au service du propos : en filigrane, c’est le parcours d’une personne queer qui est raconté, avec sensibilité. Les couteaux lancés sur la cible ne sont que la métaphore des épreuves traversées. Mais il y a une puissance de vie et une capacité à rire démesurées, aussi, dans le spectacle, même si la parole, avant de dire la fierté, dit aussi les blessures. L’accompagnement musical, signé Jenny Charreton, est de première qualité. Le spectacle, prenant acte de sa portée symbolique, finit sur une cérémonie d’une grande beauté. C’est à la fois une claque et une respiration, une œuvre singulière, fragile et sincère.

Mathieu Dochtermann