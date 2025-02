Après Ombre (Eurydice parle) d’Elfriede Jelinek, Marie Fortuit poursuit son exploration des écritures féminines en portant à la scène Thérèse et Isabelle, roman de Violette Leduc censuré à sa sortie, en 1966. Un spectacle interprété par Louise Chevillote, Marine Helmlinger, Raphaëlle Rousseau et Lucie Sansen, au Théâtre de la Ville.

« J’ai découvert l’écriture de Violette Leduc il y a 15 ans, en lisant La Bâtarde, son œuvre la plus connue, dans laquelle apparaissent les personnages de Thérèse et Isabelle. Quelques semaines plus tard, j’ai lu le roman centré sur ces deux protagonistes. J’ai immédiatement rêvé de le monter au théâtre. Ce qui m’a tout de suite passionné dans ce texte, c’est à la fois son style hallucinatoire et la façon très précise dont il éclaire les sensations de l’amour physique que vivent les deux jeunes femmes, durant trois jours et trois nuits, dans un pensionnat du nord de la France. Cette adaptation théâtrale vise à rendre compte de leur coup de foudre, mais aussi à raconter l’histoire de ce livre qui a été censuré au moment de sa publication, dans les années 1960.

Un théâtre d’incarnation

Le spectacle se compose de deux parties. La première reprend la trame de l’histoire d’amour qui naît entre Thérèse et Isabelle. La seconde revient sur la censure du roman en faisant intervenir, sur scène, les figures de Violette Leduc et Simone de Beauvoir. À travers cette proposition, je souhaite faire naître un théâtre d’incarnation que j’espère éminemment onirique, un théâtre dans lequel les actrices font corps avec l’histoire de leur personnage. Mon projet est aussi de donner à entendre une littérature en cours. Cette littérature s’écrit au plateau en s’ancrant dans la représentation qui se crée devant nous. Il y a également beaucoup de musiques dans ce spectacle. Cette dimension musicale prend notamment en charge l’érotisme de l’histoire. Elle marque aussi le temps qui passe, tout en investissant la poésie de la relation amoureuse qui se dévoile à nous. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat