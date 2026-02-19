La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
Classique / Opéra - Agenda

Le 40ème festival Musique Sacrée de Perpignan

Le 40ème festival Musique Sacrée de Perpignan - Critique sortie Classique / Opéra Perpignan
©Légende : La Tempête dans Obsession Crédit : François Le Guen
Perpignan / Musique sacrée

Publié le 19 février 2026 - N° 341

L’édition anniversaire 2026 du festival Musique Sacrée de Perpignan propose, sous la thématique de l’allégresse, un condensé de son ouverture œcuménique avec 20 concerts et 50 rendez-vous dans l’ensemble de la ville.

Le parcours entre Pärt, Glass et Alain intitulé Obsession que Simon-Pierre Bestion et sa compagnie La Tempête proposent le 31 mars s’annonce, avec une promesse d’immersion musicale hypnotique mise en espace au Théâtre de l’Archipel, comme l’un des grands moments du dialogue entre les répertoires défendu par le festival de Perpignan. Aux côtés de la rencontre, le 27, entre Paul Lay et son trio de jazz avec le chœur Les Éléments et des créations du pianiste français, et, le 29, le retour de Canticum Novum pour un voyage à Alep, dans la Syrie du XVIème siècle, l’Ensemble Irini enjambe les rives de la Méditerranée du XVIIème siècle dans une mise en miroir des polyphonies du Vénitien Gabrieli et de celles du Byzantin D’Aghialos. Le Baroque est également à l’honneur le 2 avril avec deux cantates de Bach interprétées par l’Ensemble Caravansérail, sous la direction de Bertrand Cuiller.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Le 40ème festival Musique Sacrée de Perpignan
du samedi 4 avril 2026 au jeudi 17 avril 2025


Tél. : 04 68 66 30 30.

