Orchestre de chambre de Paris et musique française

Sous la direction de Maxim Emelyanychev et de Jean Rondeau, l’Orchestre de chambre de Paris propose un condensé de musique française, et Thomas Hengelbrock dirige le Polyptyque du suisse Martin.

Maxim Emelyanychev met en avant les chatoiements évocateurs de la musique française. Si dans les turqueries du Bourgeois gentilhomme, Lully joue avec des couleurs exotiques, les danses des Indes galantes révèlent le génie orchestral de Rameau, précurseur de Berlioz et de son Traité d’instrumentation, dont les principes sont illustrés dans son cycle de mélodies Les Nuits d’été. La suite de Pelléas et Mélisande de Fauré célèbre une autre facette des ressources imaginaires de la palette orchestrale. Jean Rondeau dirige du clavecin dans un programme qui, reprenant le titre d’une page de Dutilleux, Les Citations, fait dialoguer les époques et les compositeurs dans un kaléidoscope ininterrompu de miniatures, couronné par le Concerto pour clavecin et ensemble instrumental de Françaix. En miroir à des chorals de Bach et à la Symphonie n°5 de Mendelssohn, Thomas Hengelbrock dirige le Polyptyque du Suisse Martin, commande de Yehudi Menuhin où le violon solo représente le Christ. Salle Cortot, le Trio sur de mélodies populaires irlandaises de Martin côtoie un Quintette de Vaughan Williams.

Gilles Charlassier