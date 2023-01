Reformé après une longue pause, le Belmondo Quintet relie ses classiques en toute originalité.

Brotherhood, le titre de leur dernier disque, rappelle que cette fratrie est unie en musique depuis un bail. Entre Stéphane le trompettiste et Lionel le saxophoniste, il s’agit d’une longue histoire de jazz débutée sous l’aura d’un père dont il salue la mémoire à travers une pudique ballade intitulée Song For Dad. À la tête de leur historique quintet, où figurent de « vieux » amis (Eric Legnini au piano, Tony Rabeson aux baguettes, et le contrebassiste pilier Sylvain Romano), ils rendent aussi hommage à leurs maîtres (Bill Evans, Wayne Shorter, Yusef Lateef, Woody Shaw), sans jamais sombrer dans la simple copie, apportant toujours une touche d’originalité, un son reconnaissable en tous, qui fait tout le prix de cette formule « académique ».

Jacques Denis