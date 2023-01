Le pianiste de légende Kenny Barron en Quintet

Le pianiste de légende Kenny Barron présente un nouveau groupe sur scène, plein de promesses.

Représentant d’une lignée de pianistes qui s’ancre à Philadelphie (de Bud Powell à McCoy Tyner en passant par Bobby Timmons et Ray Bryant), Kenny Barron est un maitre du piano jazz, dont la carrière est jalonnée de collaborations prestigieuses, de Dizzy Gillespie à Stan Getz en passant par Yusef Lateef ou Freddie Hubbard, pour n’en citer que quelques-uns. Géant discret mais colosse du clavier, il incarne le meilleur de la tradition du jazz, toujours vif dans le swing, subtil dans les accords, élégant dans le toucher, adepte de la ligne claire dans l’improvisation. Amoureux des musiques brésiliennes et latines, il n’hésite jamais à chalouper son phrasé avec délice. Alors qu’il publie un disque en solo, le voici qui élargit son habituel (et excellent) trio aux proportions d’un excitant quintet, avec le vibraphoniste Steve Nelson et la nouvelle sensation du saxophone alto, Immanuel Wilkins. Autant dire que cette soirée au New Morning devrait se ranger parmi les nuits qui ont fait la légende du club de la rue des Petites-Écuries.

Vincent Bessières