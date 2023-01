Camille Bertault en trio atypique

La chanteuse, auteure et compositrice Camille Bertault se présente en scène avec un trio atypique.

Comédienne, compositrice et interprète, auteure de textes subtils et poétiques, metteuse en scène, en sons et en mots d’un univers bigarré, ludique et critique, qui a plus à voir avec Jacques Prévert et Bobby Lapointe qu’avec la tradition du jazz vocal stricto sensu, Camille Bertault est un phénomène et une artiste à part entière. Revoici la chanteuse au sein d’un trio atypique qu’elle a formé avec le pianiste Fady Farah et le trompettiste Julien Alour, deux musiciens qui lui sont chers, avide de faire sonner la langue française et de lui apporter le rebond du swing. Elle ne manque, en la matière, ni de souffle, ni de brio.

Vincent Bessières