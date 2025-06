Après avoir transmis au Ballet de l’Opéra de Paris The Art of Not Looking Back puis Uprising et In your rooms, Hofesh Shechter crée pour la même troupe le troublant Red Carpet.

Sa première création pour une autre compagnie que la sienne, Hofesh Shechter la réserve à l’Opéra de Paris et répond au faste du Palais Garnier par le bien nommé Red Carpet. Un premier rideau, aux tons changeants grâce aux sublimes lumières de Tom Visser, se lève sur la pénombre enfumée d’une immense salle de bal, laissant découvrir treize danseurs et danseuses en costumes et robes longues Chanel qui évoluent sous un lustre monumental. Une seconde tenture installée derrière eux dévoile bientôt en soulevant ses pans quatre musiciens en smoking. La pénombre entretenue, la façon qu’ont les interprètes de se mouvoir de dos ou de profil, sans prêter attention à leur auditoire, nous donne l’impression d’assister par le trou de la serrure à une fête trouble et mondaine façon Eyes Wide Shut, le dernier film de Stanley Kubrick.

Un rythme survolté

Comme toujours chez Shechter, l’énergie est débridée, le rythme souvent survolté et la palette émotionnelle très large. Alors que le groupe se resserre comme un seul corps vibrant ou se dilue, devient compact ou se désintègre, il passe en un battement de faux-cil de l’euphorie au désespoir, de la sensualité à la violence. Les sauts de chat côtoient les convulsions, le mysticisme le hardcore. Tout ceci est parfaitement maîtrisé par le chorégraphe comme par ses interprètes qui se jettent dans la bataille avec plaisir et talent – Takeru Coste, Loup Marcault-Derouard et Caroline Osmont qui se sont récemment illustré chez Bausch, Forsythe ou Millepied y sont particulièrement remarquables –. Red Carpet est un très bel ouvrage qui malgré ses qualités nous laisse sur notre faim : y déceler un propos n’est pas aisé et l’on finit devant la répétition de ses tableaux par s’y ennuyer un peu.

Delphine Baffour