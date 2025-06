Gaétan Gali Schneider propose un solo construit comme un one-man-show, où prises de paroles et breaking s’enchaînent.

Confliture est le deuxième spectacle de la jeune Cie Terre de Break après La Vérité si je danse. Gaétan Gali Schneider, aka b-boy Gali, continue d’y mêler avec talent breaking, acrobatie, slam et prise de parole humoristique ou poétique, à la manière d’un one-man-show. Il y est question de choix. De ce trop de choix qui s’offrent à nous, de tous les choix, qu’ils soient essentiels ou insignifiants. Partir et tout quitter ou partir au supermarché acheter un pot de confiture ? À moins que ce soit une tablette de chocolat. Et si la solution à notre indécision était dans la danse freestyle, dans ces moments d’improvisation ou l’instinct reprend le dessus sur la réflexion ?

Delphine Baffour