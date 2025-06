Sarah Mck Fife offre une place centrale aux longues chevelures de ses six interprètes dans sa pièce HÆAR.

Attribut de puissance dans la Bible avec la toison de Samson, de beauté et de séduction lorsque Botticelli représente La Naissance de Vénus, de noblesse dans l’Antiquité et chez les Mérovingiens, de liberté pour les congénères d’Astérix, outil d’émancipation pour les Garçonnes ou plus récemment pour les Iraniennes, les cheveux ont dans les arts, les mythes, les religions et toutes les civilisations une symbolique forte. C’est autour d’eux que Sarah Mck Fife construit sa pièce HÆAR, contraction de « haar » (cheveu) et « her » (elle). Six danseuses jouent de leurs longues chevelures châtain, brunes ou rousses, dont les mouvements sont chorégraphiés au même titre que ceux des corps.

Delphine Baffour