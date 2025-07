« La Chair de l’Objet »

David Drouard propulse l’adolescence dans une danse-fiction autour des enjeux identitaires.

À la suite du confinement, le chorégraphe interroge la persistance du « je » dans un monde qui efface les visages, les couleurs, les singularités. David Drouard imagine alors ce projet, né d’une collaboration avec des collégiens et lycéens autour des enjeux identitaires. C’est pourquoi cette création « enfance et jeunesse » s’appuie sur une écriture chorégraphique issue de ces questionnements. Le duo d’ouverture, porté par Evguenia Chetchelkova et le chorégraphe lui-même, se déploie dans une esthétique radicale : deux corps zentaï, entièrement masqués, se confrontent à l’absence de traits, d’âge, de genre, d’origine. Dans ce blanc absolu, où toute lecture sociale semble impossible, émerge une expressivité nue, centrée sur l’énergie vitale, sur les modulations de l’engagement physique et relationnel. L’attention portée aux éclairages, à la scénographie mouvante représentée par trois ou quatre panneaux comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde, et un tapis miroir donne une dimension plastique à toute la pièce.

Combinaisons spatiales

Le trio, interprété par Maëlle Omnès, David Walther et Germain Zambi, introduit une dimension plus narrative, presque onirique. Comme propulsés dans un univers de science-fiction, ces trois cosmonautes traversent un espace étranger — territoire en devenir, paysage d’ailleurs — à la recherche de leurs propres contours. Et Drouard, loin de fixer des réponses, met en scène le mouvement perpétuel du questionnement. Le trio agit comme une entité plurielle : une créature à trois têtes, en quête d’un équilibre entre fusion et singularité. La chorégraphie, empruntant à la fois aux codes urbains et contemporains, se fait langage de cette exploration, traversée par le jeu des avatars, la plasticité des rôles et l’invention de soi.

Agnès Izrine