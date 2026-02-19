Danse en-jeux avec l’ensemble 2e2m

L’ensemble 2e2m invite cinq chorégraphes et soixante-trois étudiants danseurs à revisiter les pages de son répertoire.

La musique est mouvement ; elle peut donc devenir danse. C’est l’idée de 2e2m qui offre aux jeunes danseurs du CRR de Paris quelques œuvres choisies qui semblent appeler la chorégraphie. C’est une évidence pour le Soliloque de Claire-Mélanie Sinnhuber, inspiré de la chute d’Alice au pays des merveilles, mais aussi pour les pièces de Diana Soh (Autour de moi) et Francesco Filidei (extraits de L’Opera (forse)), qui ont en elles, en plus du rythme, une forte dimension théâtrale, ou pour Tracking Pierrot d’Earle Browne, qui porte une attention toute particulière au geste du chef. Dirigé par Rémi Durupt, 2e2m crée également Gambades & Torsades du mystérieux et iconoclaste Ernest H. Papier et un duo de basson de Pierre Fourré.

Jean-Guillaume Lebrun