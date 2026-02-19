La Messe en si, Insula Orchestra, accentus & Monteverdi Choir

Accompagnée du chœur accentus, d’Insula Orchestra et du Monteverdi Choir, Laurence Equilbey dirige la Messe en si de Bach, ultime chef-d’œuvre du compositeur allemand.

Œuvre syncrétique qui occupa Bach de longues années jusqu’à la veille de sa mort mais qu’il ne put vraisemblablement jamais entendre, la Messe en si porte la musique liturgique à des dimensions jusqu’alors inconnues. Dès la vaste fugue initiale du Kyrie, l’écriture vocale fait pénétrer une lumière qui sera par la suite soutenue tant par l’alternance des airs et des chœurs, à la manière d’un oratorio, que par le raffinement de l’écriture orchestrale d’où se détachent de sublimes parties concertantes. Laurence Equilbey réunit autour du chœur accentus et d’Insula Orchestra – les ensembles qu’elle a fondés – le Monteverdi Choir, dépositaire de la tradition portée au fil des décennies par John Eliot Gardiner, et un quatuor de solistes de premier plan : Núria Rial (soprano), Anna Lucia Richter (mezzo-soprano), Werner Güra (ténor) et Gerrit Illenberger (basse).

Jean-Guillaume Lebrun