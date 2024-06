« RAW » de Sandrine Lescourant

Sandrine Lescourant rend hommage au hip hop avec RAW.

Pour RAW, qui commence comme un battle improvisé et mêle au geste la parole, Sandrine Lescourant convie au plateau trois autres danseuses complices. Faisant intervenir le public qui tire au sort le déroulé, les jeunes femmes se racontent autant qu’elles racontent le hip hop, ses codes, sa violence, sa sororité, sa beauté. « J’écris cette pièce comme pour rendre hommage à cette culture qui m’a tant offert, et tant appris. Je l’écris aussi en espérant partager plus que ce qu’elle laisse paraitre au tout public » confie la chorégraphe. Un hommage à la danse brut, à la vivacité contagieuse, qui se partage dans l’instantanéité du présent.

Delphine Baffour