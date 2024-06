« Tendre Carcasse » d’ Arthur Pérole

Arthur Pérole réunit quatre jeunes vingtenaires, en un chœur entre autobiographie et fiction.

Tout a commencé par une étude de terrain. À la rentrée scolaire 2020, en pleine pandémie, Arthur Perole et le cinéaste Pascal Catheland rencontrent des jeunes, dans un collège à Draguignan. Ils les interrogent sur ce qu’elles et ils attendent de la vie, du monde, du futur… Ainsi naît un film documentaire présenté en 2022. Son titre : Rêves. Or ce monde ne les fait pas rêver, il ressemble plutôt à leurs cauchemars. Cette histoire va servir de scénario à la création de Tendre Carcasse. Ce quatuor, dansé par des interprètes professionnels, à peine plus âgés que les ados de Rêves, raconte la construction identitaire de quatre jeunes danseurs sortant de formation qui livrent leur désir brûlant d’être sur scène. Se construire, se définir, comment chacun gère sa carcasse, comment chacun se la coltine… sont des enjeux qui se bousculent. Le tout placé sous la bannière d’une fête pulsée, libératoire, d’une transe joyeuse et exaltée.

Agnès Izrine