« AC/DC » des chorégraphes Agathe Pfauwadel et Aëla Labbé

Agathe Pfauwadel et Aëla Labbé orchestrent la rencontre sensible entre un artiste chevronné et un jeune danseur de l’Institut Médico-Éducatif de Château-Thierry.

Pièce en cours de création, AC/DC réunit deux danseurs que tout semble opposer et qui se sont pourtant choisis lors d’ateliers à l’Institut Médico-Éducatif de Château-Thierry. Jules Lebel est un jeune artiste de cet Institut, Stéphane Imbert a quarante ans d’expérience en tant qu’interprète. L’évidence de leur rencontre a poussé Agathe Pfauwadel et Aëla Labbé à poursuivre l’aventure. Dans AC/DC – groupe de rock préféré de Jules – elles font dialoguer les singularités de chacun d’entre eux dans un mouvement d’écoute et de soin de l’autre.

Delphine Baffour