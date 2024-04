Ravel et l’Espagne par l’orchestre Les Siècles

François-Xavier Roth et l’orchestre Les Siècles présentent quatre des plus grandes œuvres de Ravel inspirées par l’Espagne.

Sur une comédie assez leste de Franc-Nohain, L’Heure espagnole donne une légèreté inédite au genre lyrique alors souvent dominé par les effluves post-wagnériennes. Avec une gourmandise dans le cisèlement de la déclamation, Ravel joue avec les mécanismes parfois facétieux des horloges des sentiments et des hasards. En cette même année 1907, Ravel compose sa première grande page pour orchestre seul, Rapsodie espagnole, qu’il baigne des rythmes de la Malagueña et de la Habanera, sans oublier la jubilatoire Feria finale, dans la chamarre de timbres dont le compositeur aura désormais le secret. Sa maîtrise quasi inégalée dans cet art s’exprime également dans l’orchestration en 1919 d’Alborada del gracioso, quatrième pièce du cycle pour piano Miroirs, écrit quatorze ans plus tôt, et dont le titre renvoie à une sérénade matinale. Quant au célèbre Boléro, créé en 1928 sur une chorégraphie de Nijinska par Ida Rubinstein, il réinvente une danse traditionnelle andalouse en un hypnotique et irrésistible crescendo orchestral.

Gilles Charlassier