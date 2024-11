À la tête de son ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon présente le Requiem allemand de Brahms, avec deux grandes voix du moment, Sabine Devieilhe et Stéphane Degout.

Créé en 1869 après une longue maturation, Un Requiem allemand n’est pas une messe des morts et s’écarte de la liturgie, qu’elle soit catholique ou protestante. Sur des textes tirés de La Bible, Brahms a composé une fresque sacrée singulière, empreinte d’un profond humanisme. En sept mouvements et avec l’effectif d’un oratorio – orchestre, chœurs et solistes –, la partition s’inscrit dans la tradition d’un genre rare, la cantate funèbre baroque. Raphaël Pichon, qui a plusieurs fois dirigé la version pour deux pianos, révèle cette filiation en mettant en perspective l’opus brahmsien avec un canon de Speer, un contemporain de Buxtehude, et une page de Mendelssohn. Les deux voix aussi contrastées que celles de la diaphane Sabine Devieilhe et de Stéphane Degout, plus dramatique, soulignent les deux pôles, terrestres et célestes, de l’émouvant cheminement spirituel du Requiem allemand.

Gilles Charlassier