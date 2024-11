Sortie d’Everlasting Seasons de Vanessa Wagner

Vanessa Wagner présente son nouvel album Everlasting Seasons, le cinquième sous le label La Dolce Volta, et retrouve en seconde partie Wilhem Latchoumia pour un quatre-mains consacré à Debussy et Ravel.

Solo ou duo, pour Vanessa Wagner, les répertoires pianistiques sont complémentaires. Dans son nouvel album édité par Dolce Volta, l’éclectique soliste française joue deux cycles de miniatures romantiques : Les Saisons de Tchaïkovski, une commande d’un magazine musical autour des deux douze mois de l’année, et des numéros des opus 43, 37, 65 et 68 des Pièces lyriques de Grieg, parmi lesquelles se comptent quelques pièces des plus connues du compositeur norvégien, telles Papillon et Jour de noces. En seconde partie de concert, elle retrouve Wilhem Latchoumia, avec lequel elle reprend le programme de l’un des deux disques qu’elle a gravés avec lui : La Mer de Debussy dans la condensation des évocations orchestrales par Caplet, et la version pour quatre-mains que Ravel a tirée de son propre poème symphonique La Valse.

Gilles Charlassier