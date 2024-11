Vincent Dumestre ressuscite L’Uomo Femina de Galuppi, satire musicale féministe du Siècle des Lumières, dans une mise en scène d’Agnès Jaoui.

Créé en 1762 dans cette Venise qui vit les premiers théâtres publics où le sérieux et le comique n’hésitaient pas à se mélanger, L’Uomo Femina dormait, comme nombre des opéras de Galuppi, dans les bibliothèques de Lisbonne. Avec les couleurs délicates du Poème Harmonique, Vincent Dumestre fait revivre les séductions parfois audacieuses de ce joyau du genre buffa dans lequel excellait le compositeur italien, et qui prend ici, dans le livret iconoclaste de Chiari, une tonalité féministe à la modernité étonnante : deux naufragés abordent une île où les femmes ont le pouvoir et le libertinage, tandis que les hommes sont cloîtrés dans la coquetterie. Si cette inversion des genres se conclut par un apparent retour au patriarcat, le message que fait passer l’auteur du Siècle des Lumières est bien celui d’une émancipation du sexe faible, et de ses droits à l’égalité avec le sexe fort.

Gilles Charlassier