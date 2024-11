Le Jardin féerique de La Boîte à pépites avec Héloïse Luzzati

Un concert-événement proposé par Héloïse Luzzati pour redonner vie à la part féminine de l’histoire de la musique.

En fondant l’association Elles Women Composers et le label La Boîte à pépites, Héloïse Luzzati a contribué à redonner d’un coup une visibilité aux compositrices – à faire redécouvrir, par exemple, la magnifique et singulière Symphonie de Rita Strohl en octobre dernier avec l’Orchestre national d’Île-de-France. Invitation à la curiosité, ce concert propose vingt-cinq pièces de compositrices, pour lesquelles Héloïse Luzzati a entraîné un impressionnant cortège de musiciennes et musiciens. Parmi beaucoup d’autres : Marie-Laure Garnier, Karine Deshayes, Edwin Crossley-Mercer, Pierre et Théo Fouchenneret, Célia Oneto Bensaid, Marie-Josèphe Jude, David Kadouch, Jean-Frédéric Neuburger, Vanessa Wagner, les quatuors Elmire et Magenta…

Jean-Guillaume Lebrun