Natacha Kudritskaya interprète Milhaud, De-bussy et Ravel.

En contrepoint de l’exposition consacrée à la photographe Céline Laguarde, Natacha Kudritskaya interprète Milhaud, Debussy et Ravel.

Céline Laguarde fut l’une des femmes pionnières dans la photographie d’art, dont le travail s’inscrit dans le mouvement pictorialiste qui connaît son apogée au début du XXème siècle. Dans la première exposition monographique consacrée à la photographe, le Musée d’Orsay fait redécouvrir une artiste majeure de son temps, saluée également comme pianiste et amie de Milhaud. C’est cette facette de cette personnalité oubliée que ressuscite Natacha Kudritskaya avec une des œuvres de jeunesse du compositeur provençal, la Suite op. 8, et d’autres pages emblématiques du piano français de ces années d’avant-guerre : quatre Préludes parmi les plus évocateurs de Debussy – La Terrasse des audiences du clair de lune, La Fille aux cheveux de lin, La Cathédrale engloutie, Feux d’artifice – et la version originale de la Pavane pour une infante défunte, que Ravel orchestra en 1910.

Gilles Charlassier