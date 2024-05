Vanessa Larré met en scène Anne Azoulay, Valérie de Dietrich, Marie Denarnaud et Stan Bruno Vallette dans une adaptation puissante du manifeste de Virginie Despentes pour un féminisme 3.0.

« En 2014, lorsque nous avons adapté le texte avec Valérie de Dietrich, nous avons fait le pari que nous aurions envie de le jouer jusqu’à nos 80 ans, afin de perpétuer et revisiter cette parole, comme nous le faisons aujourd’hui en recréant le spectacle. King Kong Théorie, publié en 2006, est apparu comme le manifeste féministe de la génération qui a suivi la nôtre. Nous étions des féministes de la première vague, dans une société qui mettait encore le couvercle sur nos revendications. #MeToo a mis un grand coup de pied dans cette culture poussiéreuse et violente, bâtie sur l’hégémonie de la prédation sexuelle. Il est passionnant de recréer cette pièce pour faire résonner cette parole et cette mise en scène dans le monde d’aujourd’hui.

Trouver la forme dansée de la parole

Nous avons retiré les fioritures scéniques pour aller à l’os du texte. J’avais envie de trouver une forme comme dansée de la parole. J’ai demandé à Stan Bruno Vallette, qui a composé la BO du spectacle, de venir sur scène pour rythmer la scansion du texte, heurter le débit et travailler cette forme plus épurée. Je n’ai pas fait le choix du monologue : pour cela, il faut lire le livre. Au théâtre, l’énergie du plateau passe par une parole qui se transmet entre les trois comédiennes et sculpte le dénivelé entre leurs postures, qui sont comme trois aspects de Despentes et trois figures possibles de la féminité : celle qui est blessée, celle qui joue le jeu social de la sexualité, celle qui raisonne. La parole devient alors universelle et n’importe qui peut s’en emparer. »

Propos recueillis par Catherine Robert