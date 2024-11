Dans son nouvel opus, Contre-nature, Rachid Ouramdane convoque dix danseurs acrobates pour évoquer avec pudeur le deuil et le souvenir.

Contre-nature. La mort d’un frère, d’une sœur plus jeune que soi, d’un enfant l’est sans conteste. C’est ce qu’a vécu Rachid Ouramdane, perdant son cadet, et qu’il met en scène avec la pudeur et la délicatesse qu’on lui connaît dans sa nouvelle création. Au lever du rideau une petite silhouette encapuchée apparait, se tient de dos. Un homme lui prend la main, le soulève, l’emmène vers une obscurité brumeuse dans laquelle il disparait. Commence alors un ballet du souvenir, dans lequel des êtres surgissent du néant pour mieux y revenir, flux et reflux de corps étreints, portés puis évanouis.

La mort est l’affaire de ceux qui restent

Mais comme le déclare avec justesse le chorégraphe, « la mort est l’affaire de ceux qui restent », contraints de se reconstruire avec le manque, malgré le manque. C’est donc une communauté bien vivante qu’il nous montre, dans un des plus beaux tableaux de la pièce, qui voit les corps s’envoler et tournoyer de mille façons, portés par un bras, une cuisse, une hanche, dans les airs ou au ras du sol. Dans une autre scène magnifique, une danseuse, seule, répète une série de gestes. Une autre la rejoint et complète en certains points ses mouvements avant que d’autres encore les retrouvent et qu’une chorégraphie complète se fasse jour. Entre temps, des pyramides humaines se seront construites, des danseurs-acrobates auront fait des sauts vertigineux dans le vide. Lorsque l’un défaille, tombe, d’autres sont là pour amortir la chute. Finalement, projetée sur grand écran en fond de scène, une photographie d’un jeune garçon, toujours de dos mais en maillot de bain et face à la mer, semble prendre vie alors que l’écume se confond avec des fumigènes. Magnifiée par la superbe scénographie de Sylvain Giraudeau et malgré son sujet difficile, Contre-nature est une pièce emplie d’espoir, de tendresse et de douceur, qui montre à quel point nous sommes pétris des autres, qu’ils soient bien vivants autour de nous ou s’en soient allés.

Delphine Baffour