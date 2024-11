Les 20 ans du CND à Pantin, un programme débordant.

20 ans que la danse se déploie dans le bâtiment brutaliste de Pantin : le 7 décembre, l’anniversaire se fête au-dedans et au-dehors, dans un programme débordant.

C’est d’abord Boris Charmatz qui ouvre le bal dans le parc du 19 mars 1962, dans sa performance Emmitouflé qui portera bien son nom. Puis, retour vers l’emblématique escalier du bâtiment qui distribuera des performances portées par les artistes du Moulin Rouge, par François Chaignaud (son emblématique Dumy Moyi), par Baptiste Cazaux, Soa de Muse et Monsieur K. Le tout se terminera par un DJ set orchestré par Glaire Waldork et dj replacement. Ce sera la journée idéale pour découvrir l’exposition Pièces distinguées autour de la richesse du fonds d’archives et des collections particulières du Centre National de la Danse, reflet de l’incroyable travail de mémoire et d’archivage effectué par la Médiathèque et par Laurent Sebillotte depuis 20 ans. Visites guidées le 7 décembre à 16h, 17h et 18h (à voir jusqu’au 4 avril).

Nathalie Yokel