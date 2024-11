Nocturne danse #47 avec Hamid Ben Mahi et Yves Mwanmba

Au Théâtre Louis Aragon, le chorégraphes Hamid Ben Mahi digresse autour d’un bâtiment de son enfance dans I-3 • être habitant et Yves Mwanmba retrouve les rythmes des danses que lui ont appris sa mère dans Ce qu’il me reste.

Le premier est un expert du hip-hop et le second navigue entre danses contemporaines et africaines. Hamid Ben Mahi et Yves Mwamba partagent une soirée au Théâtre Louis Aragon en nous plongeant dans des histoires d’enfance. Avec I-3 • être habitant, Hamid Ben Mahi questionne notre rapport à l’habitat, en racontant son lien avec une tour, qui a marqué les paysages de son enfance, sans qu’il en soit pour autant résident. Dans cette pièce hip-hop pour cinq danseurs rayonne une réflexion intime du chez soi pour interroger la vie en collectif. Puis dans Ce qu’il me reste, Yves Mwamba met en scène le Mutuashi, danse qu’il a appris de sa mère en grandissant au Congo. Les ondulations du bassin et frappes des pieds envoûtantes sont le prétexte d’un dialogue générationnel.

Belinda Mathieu