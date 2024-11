Claire-Marie et Amaury Réot nous invitent dans l’univers fascinant de Thétys, figure de la fécondité marine, dans une pièce d’une grande beauté plastique.

Thétys est une très belle création de Soulmagnet, une compagnie iconoclaste qui rassemble Claire-Marie et Amaury Réot et aime à mélanger les esthétiques et les médias dans un seul et même spectacle. C’est encore le cas pour ce duo qui n’hésite pas à prolonger l’expérience scénique par une vidéo danse qui nous entraîne dans les profondeurs de l’océan. Tantôt nymphe, tantôt sirène, ce personnage surmonté d’une coiffe impressionnante évoquant les fonds marins nous plonge dans une vie aquatique majestueuse et envoûtante. Thétys peut être violente quand elle est malmenée, terrifiante ou rassurante. Soutenue par un univers sonore issu du rythme des vagues et des traînes de coquillage, la chorégraphie tour à tour fluide ou flottante raconte notre rapport à un imaginaire maritime. Elle se veut aussi cri d’alarme face à l’exploitation forcée de nos ressources océaniques et aquatiques.

Agnès Izrine