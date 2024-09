« R.onde.s », la nouvelle création de Pierre Rigal

La nouvelle création de Pierre Rigal s’attache à la ronde, figure incontournable de la danse qu’il transpose dans un rituel entre tradition et modernité. Dans la nef du Panthéon.

Elle hante les plus anciens folklores, elle se niche aussi dans nos souvenirs de cours d’école… Si la ronde est la façon la plus joliment collective de se mettre ensemble en mouvement, elle revient en force sur les plateaux de la création contemporaine avec l’engouement affiché par les chorégraphes pour les danses traditionnelles. Pierre Rigal retrouve dans ce motif commun à toutes les civilisations les valeurs de l’égalité, du lien et du partage, qu’il communique dans une déambulation au cœur du monument. Les danseurs, enveloppés des costumes chamaniques et bigarrés de Pierre-Louis Mascia, évolueront sur la musique composée par Gwenaël Drapeau, telle une transe mélodieuse accompagnée par la chanteuse Mélanie Chartreux. Un projet pluridisciplinaire porté par la MC93, le Théâtre de Châtillon, et le Théâtre de la Cité Internationale avec le Centre des Monuments Nationaux.

Nathalie Yokel