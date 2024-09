« GRACE Jeff Buckley Dances » de Benjamin Millepied

Benjamin Millepied revient à La Seine Musicale pour célébrer les trente ans du mythique album Grace signé par Jeff Buckley, trop tôt disparu.

Après le succès de Roméo & Juliette Suites et l’installation de son Paris Dance Project en région francilienne, Benjamin Millepied revient à La Seine Musicale pour créer GRACE Jeff Buckley Dances. Célébrant à sa manière les trente ans de cet album mythique, il met à l’aide de douze interprètes sa danse souple et ample au service de l’unique opus, sublime et déchirant, d’un chanteur et guitariste prodigieux disparu à 30 ans en 1997. « En plongeant dans la narration de ses chansons et en utilisant la danse pour les explorer, l’histoire de sa vie apparaît, la raison de son art, la raison de toute cette grâce » confie le chorégraphe.

Delphine Baffour